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Vali Arslantaş, “Kadına şiddeti önleyici ve koruyucu tedbir çalışmaları en hassas şekilde uygulanmaya devam etmeli” Burdur’da kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon değerlendirme toplantısı

İHA

Vali Arslantaş, “Kadına şiddeti önleyici ve koruyucu tedbir çalışmaları en hassas şekilde uygulanmaya devam etmeli” Burdur’da kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon değerlendirme toplantısı

Burdur’da , “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı” yapıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ile kurumların yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi.
Vali Arslantaş toplantının başında yaptığı konuşmada devletin en üst kademesinden başlamak üzere en hassas şekilde üzerinde önemle durulan kadına şiddet konusunda illerdeki en üst yöneticilerin aralarında koordinasyonu üst düzeyde tutarak, önleyici ve koruyucu tedbir çalışmaları en hassas şekilde uygulamaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı.
Toplantı gündemde yer alan konuların görüşülmesi ile devam etti. 25 Ocak 2021 tarihi itibariyle 81 ilde uygulamaya konulan Elektronik Kelepçe Uygulaması, 1 Şubat 2021 tarihi itibariyle kullanılmaya başlanılan 6284 Sayılı Kanun Kapsamında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları ve Risk Değerlendirme Formu’nun önleyici ve koruyucu tedbirler açısından etkisi, Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede Burdur genelinde yürütülen önleyici ve koruyucu tedbirler değerlendirildi.
Kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konularında ele alındığı toplantının son bölümünde, risk artırıcı faktörlere karşı il eylem planının hazırlanması ve Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına devam edilmesi konuları görüşüldü.
Toplantıya başta Vali Ali Arslantaş olmak üzere İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hakan Başaklıgil, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Avcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Mehmet Şimşek, İl Müftüsü Enver Türkmen, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Reha Sermed Aygören, İl Mili Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Nüfus Müdürü Dursun Hizarcıoğlu, İl Göç İdaresi Müdürü Gülden Kamit, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Murat Yarar, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Şube Müdürü Pınar Doğan, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Harun Erdoğan ve MAKÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Firdevs Savi Çakar katıldı.

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