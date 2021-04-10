Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre merkez üssü Burdur'un Düğer köyü olan deprem saat 10.53'te meydana geldi. Yerin 6.33 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevresinde de hafif şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-04-10 11:17:57



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