Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre merkez üssü Burdur'un Düğer köyü olan deprem saat 10.53'te meydana geldi. Yerin 6.33 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevresinde de hafif şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-04-10 11:17:57
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.