Başı plastik kavanoza sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da başı plastik kavanoza sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Armağan İlci Bulvarı'nda sabah saatlerinde başı plastik kavanoza sıkışan yavru köpeği gören vatandaş, hayvanı Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne getirdi. İtfaiye erleri plastik kavanozu keserek yavru köpeği kurtardı. Su verilen köpek daha sonra doğal ortama bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-04-10 13:50:21



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