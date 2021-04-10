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Şehit polisin annesi: 'Her kişiye nasip olmaz' derdi, Allah ona göre yazmış

DHA

Şehit polisin annesi: 'Her kişiye nasip olmaz' derdi, Allah ona göre yazmış


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR´da Polis Haftası dolayısıyla 7 yıl önce kazada şehit olan oğlu polis memuru Sıdkı Kara'nın mezarını ziyaret eden Dudu Kara, oğlunun kendisine 'şehit olacağım' dediği zaman ona kızdığını belirterek, "'Anne sen şehitliğin ne demek olduğunu ne anlama geldiğini biliyor musun, her kişiye nasip olmaz' derdi. Dediği gibi, Allah ona göre yazmış" dedi.
Diyarbakır-Mardin karayolunda Mardin istikameti Ovabağ kavşağı 3'üncü kilometresinde, 16 Ağustos 2014 günü meydana gelen trafik kazasında, ters yöne giren 34 UK 9785 plakalı otomobil, güvenlik görevi yapan 21 FU 214 plakalı polis otosuyla çarpıştı. Kazada, Sıdkı Kara ve iki arkadaşı şehit oldu.
'HEM ONUR HEM ÇOK ACI'
Polis Haftası dolayısıyla oğlunun mezarını ziyaret eden Dudu Kara, "Bu duygunun tarifi yok. Hem onurlusun, gururlusun ama anlatılacak gibi değil. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Onurluyuz ama acısı da çok büyük. Buradaki polisleri gördüğüm zaman her birinde çocuğumun yüzünü görüyor gibi oluyorum. Çok zor, Allah kimseye vermesin. Ölüm zaten var. Şehitliği herkese de tattırsın ama ben bilmiyormuşum, çocuğum bana 'Anne ben şehit olacağım' derdi. Kızardım 'Saçmalama Sıdkı' derdim. 'Anne sen şehitliğin ne demek olduğunu ne anlama geldiğini biliyor musun, her kişiye nasip olmaz' derdi. Dediği gibi, Allah ona göre yazmış. Diyarbakır'a gitmeden önce de söylemişti. Sanki içine işlemiş. Hissetmiş herhalde. Hem onur hem çok acı" dedi.
'ANLATILACAK GİBİ DEĞİL'
Şehidin babası Sıdkı Kara da, "Diyarbakır'a tayini çıktığında izne geldi. Oturuyorken 'Şehit olsam' dedi. Annesi kızdı. Bana döndü 'Baba, annem şehitlikten ne anlar, şehitlik farklı bir şey' dedi. Nitekim Diyarbakır'a gitti. 45 gün sonra şehit oldu. Anlatılacak gibi değil. Eşi ölen dul, annesi babası ölen öksüz, yetim kalıyor ama bunun ifadesi yok. Her an her dakika içinde. Anlatılamayacak bir duygu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-04-10 15:05:07

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