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Burdur’da gerçeği aratmayan bomba imha tatbikatı Siyah kod ilan edilerek binadaki personeller güvenli bir alana alındı Polis, özel kıyafetlerini giyerek fünyeyle şüpheli çantayı kontrollü bir şekilde patlattı

İHA

Burdur’da gerçeği aratmayan bomba imha tatbikatı Siyah kod ilan edilerek binadaki personeller güvenli bir alana alındı Polis, özel kıyafetlerini giyerek fünyeyle şüpheli çantayı kontrollü bir şekilde patlattı

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde polis, AFAD, 112 Acil Servis, UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla bomba imha tatbikatı düzenlendi. Gerçeği aratmayan tatbikatta İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, tatbikatlar gerçeğin aynısı olursa bir anlam ifade edeceğini ifade etti.
Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şüpheli paket bomba imha tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesine motosikletli bir kişinin sırt çantası içinde bıraktığı bombanın bir saat içinde patlayacağı ve çok sayıda kişinin öleceği ihbarı yapıldı. İhbarın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimince siyah kod ilan edilerek binadaki personeller güvenli bir alana alındı. Kısa sürede olay yerine ulaşan bomba imha uzmanı polis ekipleri, AFAD, 112 Acil Servis, UMKE ve itfaiye ekipleri Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde gerekli önlemleri aldı. Bomba imha uzmanı polis, özel kıyafetlerini giyerek fünyeyle şüpheli çantayı kontrollü bir şekilde patlattı.

“Tatbikatlar gerçeğin aynısı olursa anlam ifade eder”
Tatbikat sonrası açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, tatbikatların gerçeğin aynısı olduğu zaman bir anlam ifade ettiğini söyledi. Konuşmasına yapılan tatbikatı gerçekmiş gibi anlatarak başlayan Emre Çay, “Böyle talihsiz bir olay yaşamının üzüntüsü içerisindeyiz. Maalesef Milli Eğitim Müdürlüğümüz kendini bilmez bir kişi tarafından hedef alındı. Ancak yine her zamanki gibi can ve mal güvenliğini emanet ettiğimiz emniyet teşkilatının kıymetli mensupları ve itfaiye ekipleri zamanında olaya müdahale ettiler. Tatbikatlar, gerçeğin aynısı olursa anlam ifade eder. Dolayısıyla bugün gerçekten böyle bir şey varmışçasına planlama yapılmış” dedi.
Her sene acil durumlarla başa çıkabilmek adına tatbikat gerçekleştirdiklerini fakat bu sene temayı değiştirerek şüpheli paket bomba imha tatbikatı düzenlediklerini dile getiren Emre Çay, “Bugün burada afet ve acil durum yönetimi hazırlık aşamasında kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü afet ve acil durum planımız dahilinde siyah kod şüpheli paket bomba tatbikatı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Amacımız gelişebilecek her türlü afet ve acil durumlarda hızlı bir şekilde mobil uygun ve etkin müdahalede bulunmak. Müdürlüğümüze gelen ziyaretçi ve çalışanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak ve müdürlüğümüze fiziksel ve komisyon olarak afetlere hazırlık olup olmadıklarını tespit etmektir. Daha önce bu saatte kartlar masa başında yapıldığı için bizler insan başına her şey gelir düsturu ile hareketle deprem tatbikatı yapmaya alışılageldik. Bu sefer temamızı daha da değiştirerek şüpheli paket ve bomba ihtimali ile bir tatbikat gerçekleştirdik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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