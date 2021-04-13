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Devrilen kamyonetteki anne öldü, eşi ve 3 aylık bebeği ile 2 yaşındaki çocuğu yaralı

DHA

Devrilen kamyonetteki anne öldü, eşi ve 3 aylık bebeği ile 2 yaşındaki çocuğu yaralı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrildiği kazada Cahide Bekar (39) yaşamını yitirdi, eşi ve 2 yaşındaki çocuğu ile Efsa isimli 3 aylık bebeği yaralandı. Yan yatıp, 50 metre sürüklenen kamyonette yüklü eşyalar ise yola saçıldı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında, BurdurAntalya yolunun 3'üncü kilometresindeki Berberoğlu Un Fabrikası yakınlarında meydana geldi. İş için Antalya'nın Alanya ilçesinden Burdur'a gelen İsa Bekar (24) yönetimindeki 07 NE 179 plakalı, ev eşyası yüklü kamyonet, kontrolden çıkıp, şarampolde devrildi. Yan yatarak, yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyonetteki eşyalar, yola saçıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İsa Bekar ve eşi Cahide Bekar ile 3 aylık bebekleri Efsa Bekar ve ismi öğrenilemeyen 2 yaşındaki çocukları yaralandı. Aile, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Cahide Bekar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bekar'ın cansız bedeni, aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruştuma başlatıldı..DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-04-13 10:46:11

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