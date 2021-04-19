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Jandarmadan 71 araç sürücüsüne 41 bin 216 TL ceza

İHA

Jandarmadan 71 araç sürücüsüne 41 bin 216 TL ceza

Burdur’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 gün boyunca süren denetimlerde 71 araç sürücüsüne 741 bin 216 TL trafik cezası uygulanırken 26 araç ve 1 araç sürücüsü trafikten men edildi.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1518 Nisan tarihleri arasında emniyet kemeri, cep telefonu ve traktörlere yönelik denetimler gerçekleştirdi. 31 trafik timinin katıldığı ve 40 traktör sürücüsü ile 3 Bin 258 aracın kontrol edildiği denetimde, emniyet kemeri takmayan 20 araç sürücüsü hakkında 2 bin 880 TL, seyir halinde cep telefonu kullanan 1 araç sürücüsü hakkında 314 TL, diğer ceza maddelerinden 50 araç sürücüsü hakkında toplam 38 bin 22 TL trafik idari cezası uygulandı.
Ayrıca, 71 araç sürücüne 41 bin 216 TL ceza uygulanan denetimde 26 araç ve 1 sürücü trafikten men edilirken, arama kaydı olan 4 şahıs yakalandı.

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