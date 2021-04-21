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Kadın muhtar, hizmette sınır tanımıyor Kadın muhtardan çocuklar için örnek proje Çocuklar ücretsiz kıyafet ve ayakkabı sahibi olabiliyor Kadın Muhtar: "Herkes görevini düzgün yaparsa hiç mağdur insan kalmaz”

İHA

Kadın muhtar, hizmette sınır tanımıyor Kadın muhtardan çocuklar için örnek proje Çocuklar ücretsiz kıyafet ve ayakkabı sahibi olabiliyor Kadın Muhtar: "Herkes görevini düzgün yaparsa hiç mağdur insan kalmaz”

Burdur’un Dere Mahallesi Muhtarı Emine Kabak, açtığı giyim eviyle çocuklara ücretsiz kıyafet ve ayakkabı desteği sağlıyor. Çocuklara anne şefkati ile yaklaştığını ifade eden Emine Kabak aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini de baştan aşağıya yeniliyor.
Burdur’da yaptığı işlerle adından sıkça söz ettiren ve örnek olan Dere Mahallesi Muhtarı Emine Kabak, hizmette sınır tanımıyor. Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde ikamet ettiği mahallesinden muhtar seçildiği tarihten itibaren tüm seçmenlerinin kapısını tek tek çalan Emine Kabak, ihtiyaç sahibi aileleri belirleyerek ilgili kurumlarla temasa geçip mahallelilerin istek ve taleplerini gidermeye çalışıyor. Mahalle halkının dertleri ile dertlenen onların dertlerine derman arayan kadın muhtar kiminin evini tamir yaptırıyor, kimisinin eskimiş koltuk ve benzeri ev eşyalarını yeniliyor, kimisine ise kıyafet desteğinde bulunuyor.
Mahallesinde kurduğu dernekle “Mutlu Çocuk Mutlu Gelecek Derneği Giyim Evi” açan Dere Mahallesi Muhtarı Emine Kabak, hayırseverlerin destekleriyle içerisine ayakkabısından, gocuk, pantolon ve tişörte varıncaya kadar her türlü giyim eşyasıyla çocukların ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Dere Mahallesi Muhtarı Emine Kabak, Burdur il genelindeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına, haftanın belirli günlerinde açılan Mutlu Çocuk Mutlu Gelecek Derneği Giyim Evi’nden sanki bir mağazadan alışveriş yapar gibi beğendikleri elbiseyi veya ayakkabıyı ücretsiz olarak almalarına imkânı tanıdı.

"Bir anne şefkati gibi onların her türlü ihtiyacını karşılamaya çalıştım"
Haftanın belirli günlerinde Burdur’da ki ihtiyaç sahibi bütün çocukların ihtiyaçlarını karşılayan derneğin kurucusu ve başkanı Emine Kabak, çocuklara anne şefkati ile yaklaşarak onların mahcup olmaması için gayret gösterdiğini ifade etti. Emine Kabak, "Maddi durumu iyi olmayan çocukları kendi evimde giydiriyordum. Ama rahat bir şekilde giyinemiyorlardı. Mutsuz olduklarını hissediyordum. 6 ay önce Mutlu Çocuk Mutlu Gelecek adında bir dernek kurmaya karar verdim ve kurdum. Burdur’daki bütün çocuklarımızın giyinmelerini sağlamaya çalıştım. Zengin iş adamlarından alıp mağazayı kıyafet ve ayakkabı ile doldurdum. Çocuklar buraya gelip ücretsiz bir şekilde sanki alışveriş yapıyormuş gibi kıyafet ve ayakkabı alabiliyorlar. Çocuklar kötü hissetmesin diye anne şefkati ile yaklaşmaya çalıştım” dedi.

"Herkes görevini düzgün yaparsa hiç mağdur insan kalmaz"
Dere mahallesinde ihtiyaç sahibi 2 ailenin evini baştan aşağıya yenileyen Emine Kabak, "2019’da göreve geldim. Mahallemin eksiklerini tespit ettim. Biri gazimizin evi, diğeri durumu iyi olmayan bayan mahalle sakinlerimden biri olmak üzere mahallemde 2 tane ev yaptırdım. Ben yapmam gereken işleri yaptım. Herkes görevini düzgün yaparsa hiç mağdur insan kalmaz. İhtiyaç sahibi kalmaz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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