Burdur'da kaçakçılık operasyonu

Burdur’da polisin 2 ayrı araçta yaptığı aramada çok sayıda sigara ve nargile içiminde kullanılan kaçak ürün ile 15 şişe kaçak içki ele geçirildi.



Burdur’da 2 şahsın kaçak ve sahte ürünleri getirip Burdur’da satacağı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 ayrı araçta arama yaptı. C.Ö.’nün kullandığı arabada yapılan aramada 168 adet sahte çakmak 30 adet sigara tabakası, 260 adet nargile kömürü tespit etti. E.B.'ye ait araçta yapılan aramada ise 15 litre kaçak içki ele geçirdi. Her iki olayla ilgili şüpheli şahıslar, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet olayından adli işlem yapılarak, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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