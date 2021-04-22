Burdur'da kurtlar, fotokapanda



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)DOĞA Koruma ve Milli Parklar Burdur (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün yaban hayatını izlemek için yerleştirdiği fotokapanlara, bölgede yaşayan kurtlar yansıdı.

DKMP Burdur Bölge Müdürlüğü'nün yaban hayatını izlemek için çeşitli bölgelere yerleştirdiği fotokapanlar, hem yaban hayatını izliyor hem de kaçak avcılıkla mücadele de etkili oluyor. Fotokapana yansıyan görüntülerde, bu kez Burdur bölgesinde yaşayan kurtlar yer aldı. Kurtların dört farklı mevsimde fotokapana yansıyan görüntüleri, DKMP Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi ve tekrar paylaşıldı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-04-22 13:38:37



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