23 Nisan'da Burdur’da bando, bucakta maskot korteji

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Burdur’da bazı mahallelerde bando korteji ile Bucak’ta ise maskotlar, üstü açık araç ile mahallelerde müzikli kortej ile kutlanacak.

Burdur Belediyesi, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlara moral vermek amacıyla bando korteji düzenleyecek. Bando korteji, Bozkurt Mahallesi (TOKİ), Atatürk Mahallesi (Burkent), Bağlar Mahallesi (İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi), Bahçelievler (Şehit Kalmaz Caddesi), Burç Mahallesi (Kışla Caddesi) ve Cumhuriyet Caddesi’nde yürüyüş yapacak.

Bucak’ta ise özellikle çocuklara moral vermek amacıyla içerisinde maskotlar olan üstü açık araçla ile mahallelerde müzikli etkinlik düzenleyecek. Kent genelinde tüm mahallelerde uygulanması planlanan etkinlikte, müziğin sesini duyarak evlerinin penceresine ya da balkonlara çıkacak olan çocuklar çalınan müziğe, söylenen şarkılara ve oyunlara alkışlarıyla eşlik edecek. Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyelerde dağıtılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.