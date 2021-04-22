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CHP'li başkan ve eşine silahlı saldırı davası başladı

DHA

CHP'li başkan ve eşine silahlı saldırı davası başladı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Yeşilova ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in geçen yıl evlerinde silahlı saldırıda ayaklarından vurulmasına ilişkin 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılandığı dava başladı. Başkan ve eşine silahlı saldırıyı gerçekleştiren sanık Evren Erdem, suçlamaları kabul etti, "Benim onurumla, şahsiyetimle oynadığı için başkanı vurdum. Beni delirttiler, çıldırttılar" dedi.
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, 20 Nisan 2020 günü saat 04.30'da evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından vurulan çift, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 8 kurşun isabet eden Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edildi. 3 günlük tedavi sonunda da 2 kurşun isabet eden eşiyle taburcu oldu. Kurşunlardan 6'sının vücuttan çıktığı, 2'sinin ise sol bacakta kaldığı, ancak riskli bölgede oldukları için alınamayan Başkan Mümtaz Şenel, fizik tedaviye alındı. Başlatılan soruşturma kapsamında, silahlı saldırının faili otel işletmecisi Evren Erdem ile Şenol Gürcan ve Deniz Bağ tutuklanarak, Burdur Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
SALDIRININ NEDENİ OTEL
Burdur Valiliği tarafından Başkan Mümtaz Şenel ve eşinin silahlı saldırıya uğramasına neden olan olayın, mülkiyeti belediyeye ait olan Salda Lake isimli otelin işletme ruhsatının, Kimlik Bildirme Kanunu'na aykırı hareket etmesi sebebiyle Yeşilova Kaymakamlığı'nın bildirimi üzerine 15 Nisan 2020 tarihinde Yeşilova Belediye Başkanlığı tarafından idari bir işlemle iptal edilmesi olduğu açıklandı. Azmettirici olduğu iddia edilen Evren Erdem'in de bu otelin işletmecisi olduğu belirtildi. Evinde tedavisi yapılan Başkan Mümtaz Şenel, olaydan yaklaşık 50 gün sonra görevine döndü.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Yürütülen soruşturmada saldırıyı düzenleyen Evren Erdem ile olaya karıştığı belirlenen Şenol Gürcan ve Deniz Bağ tutuklanırken, B.E., G.K., K.A., L.A., M.E.Ş., M.S.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame Burdur Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. İddianamede tutuklu sanıklar Evren Erdem, Şenol Gürcan ve Deniz Bağ ile tutuksuz sanıklar B.E., G.K., K.A., L.A., M.E.Ş., M.S.K. hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 'silah kullanarak konut dokunulmazlığını ihlal', 'suçluyu kayırma ve kasten yaralama' suçlarından dava açıldı.
İLK DURUŞMA YAPILDI
Davanın ilk duruşması bugün Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'i CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve CHP İl başkanı İzzet Akbulut yalnız bırakmadı. Sanıklar Evren Erdem, Şenol Gürcan ve Deniz Bağ tutuklu oldukları Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, tutuksuz sanıklar M.E.Ş., B.E., M.S.K., G.K.'nin ifadeleri yaşadıkları Antalya'da 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimatla alındı. K.A. duruşma salonunda hazır bulundu. L.A. ise Antalya'dan SEGBİS sistemi ile ifade verdi.
`BENİ DELİRTTİLER, ÇILDIRTTILAR´
Duruşmada tutuklu sanık Evren Erdem ifadesinde, "Ben belediyenin kiracısıyım, aslında ne belediye başkanı beni tanır ne de ben kendisini tanırım. Bana iftira attılar, `uyuşturucu satıyor, fuhuş yaptırıyor otelde´ diye. Ben böyle bir şey yapmadım, böyle bir iş yapmadım. Başkan yakınındakilerin dolduruşuna geldi. Başkan benim ekmeğim ve aşımla oynadı. Sürekli ihbar ediyorlardı oteli `fuhuş yapılıyor, uyuşturucu kullanılıyor´ diye. 5-10 günde bir polis gelip oteli basıyordu. Bundan ötürü başkana kızgındım. Benim onurumla, şahsiyetimle oynadığı için başkanı vurdum. Beni delirttiler, çıldırttılar" dedi.
`ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM TEK KURŞUNLA YAPARDIM´
Olayın sorumlusunun `30 yıllık arkadaşım´ dediği tutuksuz sanık K.A. olduğunu öne süren Evren Erdem, K.A.´nın Başkan Mümtaz Şenel ile olan husumetinin olayı bu boyuta getirdiğini, K.A.´nın kendisini başkana karşı doldurduğunu savundu. Saldırıyı planlı yapmadığını ancak bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiğini söyleyen Evren Erdem, "Ben yılarca, hiçbir bağlantım olmamasına rağmen, Türk Silahlı Kuvvetlerine, makam, mevki, rütbem olmadan hizmet ettim. Savaş sanatını iyi bilirim. Bu hizmetlerimin çoğunu yurt dışında yaptım. Öldürmek isteseydim tek kurşunla yapardım. Bir hanımefendinin, olayla ilgisi olmayan birinin yaralanması beni derinden üzdü. Hanımefendinin beni Allah katında affetmesini istiyorum. Hakkını helal etmesini istiyorum. Ben kapıyı çaldığımda belediye başkanı kapıyı açtı. Açar açmaz silahımı çekip ateş etmeye başladım. O an eşi 'yeter' diye bağırdı. O an durdum. Biz de `aman´ diyene kurşun sıkılmaz. Yoksa belimde ikinci bir silahım daha vardı. İki silahla gittim oraya bir tahliye talebim yok. Biz belediye başkanı ile bir mahkemeye daha çıkacağız Allah katında, orada her şey ortaya çıkacak iftiralar olmadan" diye konuştu.
Diğer tutuklu sanıklar Şenol Gürcan ve Deniz Bağ ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraat ve tahliyelerini talep etti.
`EŞİME SIKILAN KURŞUNU UNUTMAM MÜMKÜN DEĞİL´
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ise kendisinin karıncayı bile incitmeyen bir insan olduğunu belirterek, ifadesine şunları söyledi:
"31 yıl eğitimcilik yaptım. Sanığın ifadelerini duyunca kendimden kortum. `Ben bu kadar kötü insanmışım´ diye. Evren Erdem'i görmedim, tanımam. Gece kapı çaldı. Eşim önce uyandı. `Kimsiniz´ dedim. `Polis açar mısınız´ dedi kibar bir sesle. Sonra sıkmaya başladı. `Yeter be yeter mesajın alındı´ dedim. Eşim feryat edince eşime de iki kurşun sıktı. Etrafındakilerin dolduruşuna gelmiş, bana husumet beslemiş. En çok üzüldüğüm, eşime sıkılan kurşunu unutmam mümkün değil. Ben 10 gün hiç kıpırdamadan yatarken iki yaralı ayağı ile bana hizmet edişini, çektiği acıları affetmem mümkün değil."
`ŞU AN YANIMDA OLSA BOĞAZINI SIKACAĞIM´
Mümtaz Şenel'in eşi Fatma Şenel de sanık Evren Erdem´e yönelik, "Ne affetmesi. Şu an yanımda olsa boğazını sıkacağım. Cezalandırılmalarını istiyorum" diye ifade verdi.
`SUÇLAMALARI KABUL EDİYORUM, TAHLİYEMİ TALEP ETMİYORUM´
Son sözlerini sorulan sanıklardan Evren Erdem, "Tüm suçlamaları kabul ediyorum, Ramazan gününde hanımefendiden özür diliyorum. Tahliyemi talep etmiyorum" dedi.
Şenol Gürcan ile Deniz Bağ ise tahliyelerini talep etti.
SANIKLARDAN BİRİ TAHLİYE EDİLDİ
Ara veren mahkeme heyeti Evren Erdem ile Deniz Bağ'ın tutukluluk hallerinin devamına, Şenol Gürcan'ın ise yurt dışı çıkış yasağı ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.
`ADALETE GÜVENİYORUZ´
Duruşma çıkışında konuşan Mümtaz Şenel, "´Adaletin kestiği parmak acımaz´ diyoruz. Adalete güveniyoruz. İnşallah hayırlı olur. Biz mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-04-22 19:36:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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