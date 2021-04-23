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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur’da 23 Nisan pandemi tedbirleriyle kutlandı

İHA

Burdur’da 23 Nisan pandemi tedbirleriyle kutlandı

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Burdur’da pandemi tedbirleri çerçevesinde kutlandı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Barosu Başkanı Avukat Ramazan Gedik, İl Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürlerinin hazır bulunduğu 23 Nisan kutlaması, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Atatürk Anıtı’na çelenk bırakma töreni ile birlikte başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, açıklamalarda bulundu. Emre Çay, “TBMM’nin kuruluşunun 101. Yıldönümü ve dünyada ilk ve tek olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Çocuklara böylesi bir bayramı armağan etmek, aslında onlara devletin ne kadar güvendiğini ve ne kadar önemsediğini gösteren en büyük nişanesidir. Aslında nasıl bir gelecek bekliyorsak, çocuklarımıza o şekilde yaklaşmalıyız. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti, çocukları önemseyen ve onlara en üst seviyede değer verdiğini bu bayramı onlara armağan ederek göstermiştir. ” dedi.

Burdur 2 ayrı mobil kortej ile şenlendi
Tören sonrası Burdur Valiliği önünde toplanan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait araçlar, Burdur sokaklarında ve caddelerinde tur attılar. Ardından Burdur Belediyesi, TOKİ’lerden başlayan mobil kortej düzenledi.

Başkan Ercengiz, kortejden inip, çocukları sevindirdi
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz beraberliğinde, TOKİ’lerden başlayan mobil kortej, halkı selamlayarak Cumhuriyet Caddesi’ne geldi. Cumhuriyet Caddesi’nde, Başkan Ercengiz, Eşi Hülya Ercengiz ile kendisini selamlayan engelli bir çocuğu görünce kortejden inerek yanına gitti. 23 Nisan dolayısıyla çocuklar için düzenlenen kortejden inen Başkan Ercengiz, çocuklara hediyeler dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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