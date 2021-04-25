Mani şovu yapan davulcular, bahşişlerin pencereden atılmasını istedi



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da ramazan davulcuları Ulu Cami yanında toplanarak ramazan manileri söyledi. 32 kişilik davulcu grubu, pandemi dolayısıyla iş yapamadıklarını belirterek, bu yıl bahşişlerin pencereden atılmasını istedi.

Burdur'da vatandaşları sahura uyandırmak için görev yapan ramazan davulcuları, dün akşam Ulu Cami yanında toplandı. Zurnalar eşliğinde ramazan manileri söyleyen davulcular bu yıl pandemi dolayısıyla iş yapamadıklarını belirterek, vatandaşlardan bahşişlerini pencerelerden atmasını istedi.

Ramazan davulcularının sorumlularından Berkant Bıçaklı, 32 kişilik davul zurna ekibinin tüm Burdur'un mahallelerinde gece 03.00'ten itibaren göreve başladığını ve imsak vaktine 15 dakika kala bitirdiklerini söyledi. Bıçaklı, "Geçen sene olduğu gibi bu sene de maske, mesafe, hijyen kurallarına uygun olarak Ulu Cami civarındaki arkadaşımızın iş yerinde toplanıp, herkes 02.50'de mahallesine çıkıyor. Dedem, babam zamanından gelen eski kültürümüzü devam ettirmemize izin verdikleri için devlet büyüklerimize teşekkür ederim" dedi.

Ahmet Dana da "81 ilde tekiz biz davul zurna olarak. 32 kişilik ekiple tüm Burdur'u dolaşıyoruz. Kimseyi çok fazla rahatsız etmeden, zaten evlerinin önünden geçiyoruz. Zillerine basarız camdan, pencereden bahşiş atarlarsa bizlere de iyi olur, katkı olur. Müzisyenler olarak 1,5 yıldır zaten zor durumdayız. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-04-25 10:58:46



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