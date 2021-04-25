32 davulcu ve zurnacı Ramazan geleneğini sürdürüyor Davulcular, bahşişlerin pencere veya balkondan atılmasına izin verilmesini istediler

Burdur'da sosyal mesafe kuralına uyarak bir araya gelen davulcu ve zurnacılar, bu yıl pandemi nedeniyle iş yapamadıklarını söyleyerek, bahşişlerin pencere veya balkondan atılmasına izin verilmesini istediler.

Burdur’da sahurdan önce Ulu Cami önünde bir araya gelen Ramazan davulcuları, asırlardır süren geleneği devam ettiriyor. Vatandaşları davul çalarak sahura kaldıran 32 davulcu ve zurnacı, Ulu Cami önünde toplandıktan sonra kentin dört bir yanına dağılıyor. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle apartmanlara girmeleri yasaklandığı için bu yıl bahşiş toplayamayacak olan davulcular, apartmanlara girmeden de bahşiş toplanabileceğini söylediler. Vatandaşların balkon ya da pencereden bahşiş verebileceklerini dile getiren davulcular, yeniden bahşiş toplayabilmek için izin verilmesini istediler.



“Bir buçuk yıldır zor durumdayız, devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz”

Davulcu ve zurnacılardan Berkant Bıçaklı, geleneği sürdürmeye destek verdiği için Vali Arslantaş ve devlet büyüklerine teşekkür etti. Bıçaklı, “Burdur Valimiz, arkadaşımla bana sorumluluk verdi. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları kapsamında belli bir yerde toplanıyoruz. Saat 02.50’de herkes mahallesine çıkıyor. Bize bu geleneği sürdürmemiz için destek verdiği için devlet büyüklerimizde, valimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ramazan davulcularından farklı olarak geleneğin içine zurnayı da kattıklarını ifade eden Ahmet Dana, bu işi Türkiye’de yapan tek grup olduklarını söyledi. Pandemi nedeniyle bahşiş alamadıklarını belirten ve vatandaşların bahşişi pencere ya da balkondan atabileceklerini dile getiren Ahmet Dana, “Bu yıl 32 kişiyiz. 81 ilde tekiz aslında, davul ve zurna ile çıkıyoruz” diye konuştu.

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