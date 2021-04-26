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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atletizm sporcusu Şevval, 52 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

DHA

Atletizm sporcusu Şevval, 52 günlük yaşam mücadelesini kaybetti


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)İSTANBUL'dan Antalya'ya Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'na giden atletizm sporcularını taşıyan minibüsün Burdur'da devrilmesi sonucu ağır yaralanan Şevval Şengün (17), Isparta'da tedavi gördüğü hastanede 52 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kaza, 5 Mart günü saat 05.30 sıralarında, Burdur Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. İstanbul'dan, Antalya'da yapılacak Spor Toto Türkiye Yürüyüş yarışmasında mücadele edecek sporcuları taşıyan Ersin İ. (45) yönetimindeki 34 LNT 838 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü Ersin İ. ile 6 sporcu yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Şevval Şengün, buradaki ilk müdahalesinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 52 gündür yoğun bakımda tedavi gören Şevval Şengün yaşamını yitirdi.DHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-04-26 17:50:10

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