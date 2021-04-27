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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da, halk pazarında 'tam kapanma' yoğunluğu

DHA

Burdur'da, halk pazarında 'tam kapanma' yoğunluğu


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, salı günleri kurulan halk pazarında tam kapanma yoğunluğu yaşandı. 2 haftadan uzun süre pazarların kapanacak olması nedeniyle alışverişe gelenler, maske kuralına uyarken, kalabalıkta sosyal mesafe ise ihlal edildi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından 29 Nisan'dan başlayıp, 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma açıklamasının ardından Burdur'da, salı günleri kurulan halk pazarında alışveriş yoğunluğu yaşandı. Tam kapanma süresince pazarların kapalı olacağını öğrenenler, salı pazarına akın etti. Girişte uzun kuyrukların oluştuğu, belediye zabıta ekiplerinin HES kodu kontrolü yaparak, girişin sağlandığı pazara alışverişe gelenler ile satıcıların maskelerini taktıkları ancak kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye uyulmadığı gözlendi. Burdur Belediyesi zabıta ekipleri, maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat edilmesi için uyarılarda bulundu.
'PAZAR HİÇ BU KADAR YOĞUN OLMAMIŞTI'
Pazarcı esnafından Gökhan Şavlı, "Pandemi başladığından bu yana hiç bu kadar yoğun olmamıştı pazar. En yoğun günlerinden birini yaşıyor. Pandemi öncesinde de böyle yoğunluk görmedim. Bu yoğunlukta tam kapanma açıklamasının etkisi var. 17 gün pazar açılmayacak" dedi. 
Pazar alışverişine gelen Gülay Eken de "Çok kalabalık. Kaç haftadır ilk defa bu kadar yoğun kalabalık gördüm. Normalde marketler açık. Pazar çok kalabalık, çok korktum" diye konuştu.
Esnaftan Ömer Bozdemir de "Pazarlarımız 17 gün kapanacak pandemiden dolayı bu kalabalık ondan. Marketler açık olacak, bizim tezgahlar kapanacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-04-27 12:43:02

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