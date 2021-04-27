Burdur'da Vatan Partisi'nden Biden'a tepki



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- VATAN Partisi'nin Burdur ve Isparta il teşkilatları, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde 'soykırım' açıklamasına düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Vatan Partisi Isparta İl Başkanı Bilal Şimşir, "Türkiye'ye yönelik emperyalist saldırı aracı olan Ermeni Soykırımı yalanları gene gündeme düştü. Amerikan Başkanı Biden, koltuğa oturmadan başlattığı Türkiye düşmanı saldırgan politikalarına yenisini ekledi. Uluslararası emperyalist bir yalan olan sözde Ermeni Soykırımı'nı tanıdığını ilan etti. Bu emperyalist küstahlığa Vatan Partisi olarak 81 ilde eylemli olarak cevap veriyoruz" dedi.

ABD'nin hücum borusunu öttürdüğünü kaydeden Bilal Şimşir, Türkiye´nin de eylemli cevap vermesi gerektiğini belirtti. İncirlik Üssü´nün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tam kontrolüne alınması gerektiğini ifade eden Şimşir, HDP´nin de kapatılması gerektiğini öne sürdü.

Basın açıklamasına katılanlar 'Soykırım yapmadık, vatan savunduk, soykırım yalanı, Amerikan planı' şeklinde sloganlar attı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-04-27 16:32:12



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