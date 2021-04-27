Başkan Ercengiz, yeni tedbirler için birim müdürleriyle bir araya geldi

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, tam kapanma öncesi uygulanacak olan yeni tedbirler için birim müdürleriyle bir araya geldi.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Burdur Belediyesi birim müdürleri ile bir araya gelerek 29 Nisan17 Mayıs tarih aralığını kapsayan tam kapanmaya yönelik tedbirler ve kurum içi ve iş sahalarında uygulanacak yeni tedbirleri konuştu.
Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Ercengiz “Birim müdürlerimizle yaptığımız toplantıda Burdur Belediyesi olarak tam kapanma önlemlerini ve görev dağılımlarını konuştuk. 7/24 görevde olduğumuzu ve bu bilinçle hareket ederek halkımızın 24 saat emrinde olduğumuzu hatırlatarak hazırlıklarımıza başladık” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.