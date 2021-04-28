Burdur’da eski belediye binasında korkutan yangın Demir keserken çıkan kıvılcım, taş yünlere sıçradığı gökyüzü dumanla kaplandı Yürekleri ağza getiren yangında yaralanan olmadı

Burdur’da eski belediye binasında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden olurken yangında yaralanan olmadı.

Burdur Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde aniden yükselen dumanlar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Eskiden belediye binası olarak kullanılan ve Burdur Belediyesinin meydan genişletme çalışması nedeniyle boşaltma ve tadilat çalışmaları yapılan Atatürk Kültür Merkezi’nde çıkan yangının, işçilerin çalışması sırasında, demir keserken çıkan kıvılcımın, taş yünlere sıçraması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Yangında içeride işçi olarak bulunan bir vatandaş ise kendini güçlükle dışarıya atabildi. Yangın esnasında içeride iki kişi olduklarını belirten vatandaş, “Bende bir şey yok çok şükür. İçeride 2 kişiydik. Taş yünler tutuştu bir anda” dedi.

Şehrin merkezinde aniden yükselen dumanlar korkuya sebep olurken, yoğun duman itfaiye ekiplerinin müdahalesini de zorlaştırdı. Burdur Belediyesine ait 4 itfaiye aracının sevk edildiği yangında, İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak’ın bir itfaiye çalışanını kendi elleriyle giydirdiği gözlendi. Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahale ederek olası bir felaketin önüne geçtiği yangın nedeniyle şehir merkezi dumanlarla kaplandı. Cumhuriyet Meydanı’nda geniş güvenlik önlemleri altında soğutma çalışmaları yapılan yangında dumanda etkilenen olmadığı öğrenildi.

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