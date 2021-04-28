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Şarküteride çalışan kadını av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı

DHA

Şarküteride çalışan kadını av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı


Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)BURDUR´un Bucak ilçesinde 2 çocuk annesi Hatice Işık (28), çalıştığı şarküteriye gelen R.T.´nin (30) av tüfekli saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Karayvatlar Mahallesi Gazi Caddesi´ndeki şarküteride meydana geldi. Yanında getirdiği av tüfeğiyle şarküteriye giren R.T., henüz bilinmeyen nedenle, burada çalışan Hatice Işık´a 3 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Hatice Işık kanlar içerisinde yere yığılırken, R.T. ise olay yerinden uzaklaştı. Şarküterideki diğer çalışanlar ve silah sesini duyanlar olay yerine ambulans ve polis istedi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, gelen sağlık ekipleri Hatice Işık´ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
AV TÜFEĞİNİ OLAY YERİNDE BIRAKTI
Hatice Işık´ı vuran R.T.´nin olaydan sonra kullandığı tüfeği olay yerinde bırakıp, bir araçla uzaklaştığı belirlendi. Polis kaçan R.T.´nin yakalanması için çalışma başlattı.
CENAZE MORGA KALDIRLDI
Hatice Işık´ın cansız bedeni olay yeri incelemesi yapıldıktan sonra Cumhuriyet savcılığının talimatı ile otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olay yerine gelen Hatice Işık´ın yakınları feryat etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA
2021-04-28 21:04:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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