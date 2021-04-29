Seyir halindeki otomobil yandı Motor kısmında yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi

Bucak ilçesinde seyir halindeki araç yandı. Motor aksamında yangın çıkan otomobil kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Burdur’un Bucak ilçesinde Ramazan Ozan yönetimindeki 15 PA 735 plakalı araç seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Dereköy'den Bucak'a gelen Ramazan Ozan araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Motor kısmında yangın çıktığı belirlenen araç, Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Seyir halinde yanan otomobil kullanılmaz hale gelirken, yangında yaralanan olmadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.