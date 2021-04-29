

TUTUKLANDI

Burdur'un Bucak ilçesinde, Hatice Işık'ı çalıştığı şarküteride av tüfeğiyle vurarak, öldüren Ramazan Topay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Burdur Cezaevi'ne gönderildi. Ramazan Topay'ın, savcılık ifadesinde, "Yaklaşık 1 yıldır Hatice Işık ile beraberliğim var. Bana 1 çocuğunun olduğunu ve boşanmış olduğunu söyledi; ama evliymiş, bundan haberim yoktu. Hatice Işık, daha önce bir trafik kazası geçirdiğinde benden 15 bin TL istedi. Ben de verdim. Daha sonra bir kere daha para istedi yine verdim. Benden sürekli para istemeye başladı. Hatice Işık'ın beraber olduğu biri daha varmış. Beraber olduğu kişi, beni yanına çağırdı, gittim. Beni orada tehdit ettiler. Hatice Işık'tan ayrılmamı istediler. Ben de bu olay üzerine Hatice Işık'ın çalıştığı iş yerine gittim. Kendisiyle konuşmak istedim. Benimle konuşacak bir şeyi olmadığını söyledi. Hatice Işık beni 'Seni öldürteceğim' diyerek tehdit etti. Ölümle tehdit edince gözüm döndü. Ben de bunun üzerine arabamda bulunan av tüfeğimi alarak, 3 el ateş ettim" dediği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Halim AKCABülent TATOĞULLARI

2021-04-29 15:20:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.