Bu da et kuyruğu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



COVID-19 TESTİ YAPILDI

Burdur'un Bucak ilçesinde, Hatice Işık'ı çalıştığı şarküteride av tüfeğiyle vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Ramazan Topay, cezaevine götürülmeden önce Burdur Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolü ve Covid-19 testi için getirildi. Polis eşliğinde, elleri kelepçeli içeri sokulan Topay, işlemlerinin ardından tekrar ekip otosuna bindirilerek, Burdur Cezaevi'ne götürüldü.Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-04-29 16:49:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.