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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Düğer köyü olan deprem saat 14.21'de, 15.27 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-05-02 15:19:55



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