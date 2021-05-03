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Burdur’da 10 yaşındaki işitme ve konuşma engelli çocuk kayboldu AFAD, AKUT, Jandarma'dan oluşan 200 kişilik ekip ve bölge halkı seferber oldu Burdur valisi bölgeye gelip yetkililerden bilgi aldı

İHA

Burdur’da 10 yaşındaki işitme ve konuşma engelli çocuk kayboldu AFAD, AKUT, Jandarma'dan oluşan 200 kişilik ekip ve bölge halkı seferber oldu Burdur valisi bölgeye gelip yetkililerden bilgi aldı

Burdur Asmabağ Köyü’nde 10 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Kerim Can Güney kayboldu. Küçük Kerim'i arama çalışmaları 200 kişilik bir ekip tarafından devam ediyor.
Burdur’un Altınyayla İlçesine bağlı Asmabağ Köyü’nde 10 yaşındaki Kerim Can Güney’den haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulundu. Öğle saatlerinden beri haber alınamayan çocuğun bulunması için AKUT, UMKE, Jandarma ve köylülerden oluşan 200 kişilik ekip ile arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından gündüz drone ile yapılan arama çalışmaları, gece saatlerinde de devam ediyor.
Ayrıca arama çalışmalarını yakından takip eden Burdur Valisi Ali Arslantaş, gece 01.00 saatlerinde çocuğun kaybolduğu bölgeye giderek Jandarma ekiplerinden bilgi aldı. Bölgede arama çalışmalarını yapan Jandarma ekibi, Vali Arslantaş’a arama yapılan yerleri anlatarak arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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