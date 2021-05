Burdur'da kayıp 10 yaşındaki çocuk aranıyor

Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)BURDUR'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli Kerim Can Güney´in (10) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde dün saat 11.30 sıralarında ailesiyle ormanlık alandaki tarlaya giden otizmli Kerim Can Güney ortadan kayboldu. Bir süre Kerim Can´ı arayan ailesi izine rastlayamayınca kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrası bölgeye AFAD, jandarma, AKUT, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kerim Can Güney´in bulunması için arama çalışması başlatan ekipleri yaklaşık 200 köylü de destek verdi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş da İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'le Asmabağ köyüne giderek arama çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi aldı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-05-03 07:50:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.