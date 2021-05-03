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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da kayıp 10 yaşındaki çocuk aranıyor (2)

DHA

Burdur'da kayıp 10 yaşındaki çocuk aranıyor (2)


KERİM CAN'I 5 KİLOMETRE ÇAPINDA 200 KİŞİ ARIYOR
Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Asmabağ köyünde kozalak toplamak için çıktığı ormanlık alanda kaybolan otizmli ve işitme engelli Kerim Can'ı arama çalışmaları, jandarma, AFAD ve UMKE'ye bağlı 100 ekip ile yaklaşık 200 köylünün katılımıyla devam ediyor. Kerim Can'ın kaybolduğu arazide yaklaşık 5 kilometre çapında bir alanda arama yapılıyor.
VALİ KÖYE GELDİ
Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile gece yarısı köye gelip çalışmalar hakkında bilgi aldı.
'24 SAATTİR ARIYORUZ HABER YOK'
Asmabağ Köyü Muhtarı Musa Akay, "Bahçede çalışırken çocuk kendi kendine oynarken kaybolmuş. Kahvaltı için aramışlar çocuk yok. Dede ve ninesi çevreyi aramış. 24 saattir arıyoruz haber yok. İşitme yüzde 10 gibi, ağlaması mızırtı gibi. 200 kişiyi geçen kişiyle arıyoruz. İnsanı görünce kaçan da bir çocukmuş" dedi.
DRON VE İZ KÖPEKLİ ARAMA
Kerim Can'ın işitme engelli ve konuşma yeteneğinin de olmaması ekiplerin işini zorlaştırıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hem dron hem de köpeklerle aramaya katılıyor. Afyonkarahisar AFAD ekipleri de bu sabah K-9 köpekleriyle köye geldi ve arama çalışmalarına katıldı. 'Zeus' ve 'Badi' ismindeki 2 iz köpeği farklı noktalarda dönüşümlü olarak arama çalışmalarına katıldı. Jandarma ekipleri de dronlarla bölgede iz bulmaya çalışıyor.
HAVUZ BOŞALTILDI, BOŞ ÇIKTI
Kerim Can'ın kaybolduğu bölgenin hemen yanındaki dolu olan sulama havuzu, içine düşme ihtimaline karşın ekipler tarafından boşaltıldı. Yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 20 metre çapındaki havuz boş çıktı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, Denizli'den gelen İHH ekipleri de çalışmalara katıldı.
Ahmet İSTEK/BURDUR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Ahmet İSTEK
2021-05-03 15:00:00

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