Burdur'da kayıp 10 yaşındaki çocuk aranıyor (3)

'OĞLUM ŞURADA OYNARDI, KOÇUM'

Burdur'da otizmli ve işitme engelli Kerim Can Güney'i arama çalışmaları, bahçelerde ve ormanlık alanda sürüyor. Yaklaşık 31 saattir kendisinden haber alamayan Kerim Can´ı arama çalışmalarında dron ve eğitimli köpekler de kullanılıyor. Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timi de köye gelerek çalışmalara katıldı. Altınyayla Kaymakamı Mustafa Caner Culukar, Kerim Can Güney'in kaybolduğu ormanlık bölgede ekipler ile toplantı yaptı ve arama çalışmalarını koordine etti. Kerim Can'ın dedesi Ali Güney de köylülerle birlikte orman yollarında torununu aradı.

Oğlunun arama çalışmalarını takip eden Adem Güney, eşinin kendisini telefonla aradığını ve ağlayarak oğlunun kaybolduğunu söylediğini anlattı. Güney, "Oğlum şurada oynardı koçum. Kozalak oynardı bir yere gitmezdi. İlk oğlum da maalesef otistik oldu, konuşamıyordu. Benim aklım ermedi gitti. Yoldan gittiyse koşarak gider. Kaybolduktan sonra babam yoldan gitmiş. Dağa gitse ne kadar gider. Biz yürüyemiyoruz o nasıl yürüsün. Hayatından endişe etmiyorum, öyle bir şey düşünemiyorum. Düşünsem kahrolurum, ömür boyu içimde ıstırap kalır. Allah yardımcı olursa, bulunursa çok iyi olur. Benim ilk oğlumdu" dedi.

Bölgedeki arama çalışmalarının hava kararana kadar süreceği belirtilirken, ekipler bölgedeki kurt ve tilki gibi yabani hayvanların Kerim Can Güney'e zarar vermesinden endişe ediyor.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Ahmet İSTEK

2021-05-03 17:41:58



