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Kerim Can 46 saat sonra bulundu; jandarma 'Oh be' dedi (2)

DHA

Kerim Can 46 saat sonra bulundu; jandarma 'Oh be' dedi (2)


HASTANEDE SAĞLIK KONTROLÜ
Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde, ailesiyle gittiği ormanlık alanda kaybolduktan 46 saat sonra bulunan, otizmli ve işitme engelli Kerim Can Güney, sağlık kontrolü için Gölhisar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kerim Can'a burada serum tedavisi uygulanırken, meyve suyu ikram edildi. 
Güney ailesinin komşusu olan Münire Ertekin, küçük çocuğun hastanedeki tedavi sürecinde yanında yer alırken, "Umudumuzu hiç kaybetmedik. Kerim Can'ın bulunacağını biliyorduk. Allah'a şükür, sağ salim bulundu. Aile adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Burdur Valisi Ali Arslantaş da Kerim Can Güney'in bulunmasının ardından ilçeye giderek, hem çocuğun babası hem de aramakurtarma çalışmalarına katılan ekiple bir araya geldi. Vali Arslantaş'ın 'geçmiş olsun' dediği baba Adem Güney de çalışmalara katılanlara ve kendisine teşekkür etti. 
BAŞHEKİM: GENEL DURUMU İYİ
Gölhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Öztürk, Kerim Can'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve müşahede altında tutulduğunu söyledi. Öztürk, "Hastamızı acil serviste karşıladık. 48 saat doğa ortamında bulunmuş. Geldiğinde genel durumu iyiydi. Biraz sıvı kaybı bulguları vardı. Sıvı replasman tedavilerimizi uyguladık. Şu an genel durumu iyi. Yarın tahlillerini tekrar edeceğiz. Durumuna göre yarın taburcu da edebiliriz. Şu an tedavisini uyguluyoruz" dedi.
KAYMAKAM: TABURCU OLDUKTAN SONRA AİLESİNE TESLİM EDECEĞİZ
Tefenni Kaymakamı ve Gölhisar Kaymakam Vekili Mustafa Caner Culukar da "2 Mayıs'ta saat 13.00 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığı'mıza bir kayıp ihbarı düştü. Akabinde derhal arama çalışmalarına hızlı bir şekilde başlanıldı. Valiliğimizin koordinasyonunda, kaymakamlığımız, AFAD, jandarma, emniyet, 112, UMKE, orman ve belediye gibi tüm teşkilatlarımız teçhizatıyla sahadalardı. Bunun dışında akredite STK'lar ve gönüllü vatandaşlarımız bizimle sahadalardı. Bugün saat 11.30 sıralarında arazide devam eden tarama sırasında güzel haberi ekiplerimizden aldık. Çok şükür, çocuğumuzun bulunduğu bilgisi geldi bize. Çocuğumuz hastanede kontrol altında. Herhangi bir sağlık sorunu yok. İnşallah taburcu olduktan sonra ailesine teslim edeceğiz" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Ahmet İSTEKMesut MADAN
2021-05-04 15:31:32

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