Rögara düşen tilki yavrularını itfaiye kurtardı

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, rögara düşen 4 tilki yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Şeker İşçi Evleri Mahallesi'nde 1,5 metrelik rögara düşen 4 tilki yavrusunu görenler Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tilki yavrularını rögardan çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen yavrular, doğaya bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-05-05 12:16:23



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