46 saat sonra bulunan otizmli Kerim Can'ın babası: Çok korktum

Ahmet İSTEK/BURDUR, (DHA) BURDUR'un Dirmil ilçesindeki ormanlık arazide kaybolan ve 46 saat sonra bulunan otizmli ve işitme engelli 10 yaşındaki Kerim Can'ın babası Adem Güney, oğluna tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. "Çok dua ettim" diyen 47 yaşındaki baba Güney, "Ekiplerin oğlumu bulduğu yerden ben de iki kez geçmiştim. Oğlum için çok dua ettim. 3 yaşındayken hastane içinde kayboldu ve kendisi geri gelmişti" dedi.

Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde pazar günü saat 11.30 sıralarında ailesiyle ormanlık alandaki tarlaya giden otizmli ve işitme engelli Kerim Can Güney ortadan kayboldu. Bir süre Kerim Can'ı arayan ailesi izine rastlayamayınca kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrası bölgeye AFAD, jandarma, AKUT, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kerim Can'ı arama çalışmaları, jandarma, AFAD ve UMKE'ye bağlı 100 ekip ile yaklaşık 200 köylünün katılımıyla sürdürüldü. Kerim Can'ın kaybolduğu arazide yaklaşık 5 kilometre çapında bir alanda arama yapıldı. Kerim Can'ın işitme engelli ve konuşma yeteneğinin de olmaması ekiplerin işini zorlaştırdı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hem dron hem de köpeklerle aramaya katılırken, Afyonkarahisar AFAD ekipleri K-9 köpekleriyle köye geldi ve arama çalışmalarına dahil oldu. 'Zeus' ve 'Badi' ismindeki 2 iz köpeği farklı noktalarda dönüşümlü olarak arama çalışmalarına katıldı.

'OH BE, ÇOK ŞÜKÜR'

Kerim Can Güney'i arama çalışmaları erken saatlerde yeniden başlandı. Ekiplerin ve köylülerin aramaları sürerken, saat 09.30 sıralarında Kerim Can Güney bir taşın arkasında otururken köylüler tarafından fark edildi. Köylüler ve jandarma hemen çocuğun yanına koştu. Yaklaşık 46 saat sonra kaybolduğu noktanın 5 kilometre uzaklığında bulunan Kerim Can'a bir jandarma görevlisi hemen su verdi. Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Özcan ise Kerim Can'ı kucağına alarak, 'Oh be. Çok şükür' diye mutluluktan bağırmıştı.

'SADECE ANNE VE BABA, DİYOR'

Dirmil ilçesinde berberlik yapan 2 çocuk babası Adem Güney, "Kerim Can, 3 yaşındayken Burdur Devlet Hastanesi'ne gitmiştik. Orada kafeteryada otururken kaybolmuş ve 10 dakika sonra geri gelmişti. İkinci kez kaybolma durumu yaşıyoruz. Oğlum sadece, 'Anne' ve 'Baba' diyebiliyor. Taşlarla ve kozalaklarla oynar kimseye de bir zararı olmaz" dedi.

'TİLKİ VE KURTLARIN ZARAR VERMESİNDEN KORKTUM'

Kerim Can'ın kaybolduğu patates tarlasından yaklaşık 7 kilometre uzakta bulunduğunu söyleyen baba Adem Güney, duygularını şöyle dile getirdi:

"Jandarma ve ekiplerin oğlumu bulduğu yerden ben de iki kez geçmiştim. Allahıma çok dua ettim. Benim kalbimde birşey yoktur. Ben 30 yıllık esnafım beni herkes bilir. Oğlum için çok dua ettim. 4 yaşındaki oğlum Talip Ali normal. Ama ilk oğlum Kerim Can otizmli. Oğlumun kimseye zararı yoktur. Ormanda tilki ve kurtlar var ve zarar görmesinden çok korktum. Çok dua ettim, benim kalbimde hiçbirşey yoktur. Devletimiz, polisimiz, jandarmamız AFAD'ımız ama herkes Kerim Can'ı bulmak için büyük çaba gösterdi. Millet olarak islam aleminin hamurun kökünde yoğrulduk. Hepimiz çok güçlüyüz. Yoğun aramalarla bizi evladımıza kavuşturdular."

Susuz kalan ve tedavisi Gölhisar Devlet Hastanesi'nde süren Kerim Can'ın bugün taburcu olması bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Burdur Ahmet İSTEK

2021-05-05 12:36:39



