İş yerinden 75 bin TL çalan hırsız tutuklandı

Burdur’da bir iş yerinden içerisinde 75 bin TL ve şahsi eşyaların olduğu çantayı çalan hırsız, tutuklanarak Burdur Cezaevi’ne gönderildi.

Burdur Aydınlıkevler Mahallesi, Sanayi Sitesi’ndeki bir işyerinde, içerisinde 75 bin TL para ve şahsi eşyaların bulunduğu çantanın çalınması sonucu meydana olayda, hırsızlık yaptığı belirlenen Y.Ç. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Y.Ç., tutuklanarak Burdur E tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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