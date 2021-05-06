Başkan Ercengiz Ramazan davulcularıyla bir araya geldi

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Ulu Camii avlusunda Ramazan davulcularıyla bir araya geldi. Davulculara gereken desteğin verileceğini, müzisyenlerin, pandemide en çok etkilenen meslek gruplarından biri olduğuna da değinen Başkan Ercengiz, “Gece gündüz çalışıyorsunuz. Bize görev düştüğü sürece biz her zaman bütün esnafımızın, halkımızın emrindeyiz. Bizim derdimiz bina yapmak veya projeleri hayata geçirmek değil şu anda. Asıl derdimiz insanımızı yaşatmak. Bugün eğer bir çocuk evinde aç yatıyorsa vebali hepimizindir. Gücümüz neye yeterse paylaşmaya hazırız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.