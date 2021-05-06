Burdur'da 112 bin 961 doz aşı uygulandı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da aşılama çalışmaları kapsamında 112 bin 961 doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Covid-19'a karşı önemli bir koruma kalkanı oluşturan aşılama çalışmaları, Burdur'da devam ediyor. İl genelinde 85 yaş ve üzeri vatandaşların tamamı ile yatalak ve engelli vatandaşların aşıları, toplum sağlığı merkezleri tarafından oluşturulan mobil ekipler ve Evde Sağlık Hizmetleri tarafından evlerde uygulandı.

Köylerde ise muhtarlar ile yapılan planlamalar kapsamında yerinde aşı uygulaması yapıldı. İl genelinde bugüne kadar birinci doz 64 bin 99, ikinci doz 48 bin 862 olmak üzere, 112 bin 961 doz aşı uygulandığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-05-06 17:24:54



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