Burdur'da 26 motor sürücüsüne ceza

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri 3 gün süren denetimde 26 motor sürücüsüne cezai işlem uygularken, 13 motor da trafikten men edildi.



Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik 3 gün boyunca denetim gerçekleştirdi. 100 motor ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimde 3 motor sürücüsüne belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan, 6 motor sürücüsüne koruma başlığı ve gözlüğü kullanmamaktan, 7 motor sürücüsüne zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 10 motor sürücüsüne ise Karayolları Trafik Kanununun diğer ilgili maddelerinden toplam trafik idari para cezası uyguladı.

Ayrıca 13 motorlu araç trafikten men edildi.

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