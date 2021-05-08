Burdur'da, pazarda alışveriş yoğunluğu



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından pazarcı esnafı, tezgah açtı. Girişlerin HES kodu kontrolüyle sağlandığı pazar yerine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ve zabıta ekipleri de müşterileri ve pazarcıları sık sık uyardı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, tam kapanma döneminde kapatılan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs'ta açılacağının açıklanmasının ardından Burdur'da da Uzay Çatı'da halk pazarı kuruldu. Kentte ayrıca Bozkurt Mahallesi, Armağan İlci Mahallesi, Burkent ve Karasenir mahallelerinde de pazarcılar tezgah açtı. Pazar yerine girişler, HES kodu kontrolü yapılarak, sağlanırken, uzun kuyruklar oluştu. Polisler, sıra bekleyenleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Belediye ekipleri de anonslarla alıcı ve satıcıları uyardı.

Öte yandan kent merkezindeki Karasenir Mahallesi'ndeki pazarda tek satıcının tezgah açması dikkat çekti. DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-05-08 14:42:35



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