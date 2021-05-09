'Yapamazsın' diyen eşine inat 2 günde kepçe operatörü oldu Burdur’un ilk kadın kepçe operatörü Makbule Ateş: “Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok”

Burdur’da Mahrukatçılar Sitesi’nde hurdacılık yapan eşine yardım amaçlı kepçe operatörü olmaya karar veren Makbule Ateş, 'yapamazsın' diyen eşine inat 2 günde kepçe operatörü oldu.

Burdur’un ilk kadın kepçe operatörü olan Makbule Ateş (30) görenleri şaşırtıyor. 2 çocuk annesi Ateş, 4 yıldır hem kepçe operatörlüğü yapıyor hem de eşine yardım ediyor. 4 yıldır Burdur’da yaşayan ve Burdur’a gelmeden önce sürücü eğitmenliği yaptığını dile getiren Makbule Ateş, kadınların istediği zaman her şeyi başarabileceğini ifade etti. Kepçe operatörlüğü yapamazsın diyen eşine inat 2 günde öğrendiğini belirten Makbule Ateş, iş yerini tek başına işlettiğini söyledi. Ateş, “Burdur’a geleli dört yıl oldu. 4 yıldır bu işi yapıyorum. Ben bu işe eşime yardımcı olmak amaçlı başlamıştım. Daha önce başkasının yanında işçi olarak çalışıyordum ama kendi işimiz olduğu sürece neden kendimiz yapmayalım. Normalde sürücü eğitmenliği yapıyordum. Özel dersler veriyordum. Bütün arabaları kullanabiliyorum. Bunu neden kullanmayayım ki dedim. Bunu da yapabilirim diye düşündüm. Eşim ilk başlarda bana yapamazsın dedi. Ama ben azmettim. Her şeyi yaptık bunu da yaparım dedim ve başına geçtim, 2 günde öğrendim” dedi.



“Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok”

Kepçe operatörlüğünün bir kadın için zorluğu olmadığını vurgulayan Makbule Ateş, “Azmeden, çalışan her şeyi başarır ve yapar. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Kendi işimi de kendim yapıyorum. Eşim hep dışarda, iş yerinde olmuyor. Kendi başıma bu iş yerini işletebiliyorum. Zorlukları da var tabii, her çalışan anne gibi bizde sabah gelip akşam dönüyoruz. Ama bir kadın olarak bir zorluğu yok benim için. Çalışmayı seviyorum. Severek yapıyorum” diye konuştu.

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