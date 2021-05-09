Çatıdaki çıplağa gözaltı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da çatıda çıplak şekilde dolaşıp, yatan H.A. (51) polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, Konak Mahallesi Uğur sokak üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Bir erkeğin sokak üzerinde bulunan binanın çatısında çıplak şekilde dolaştığı, intihar etme olasılığı olduğu şeklinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerin çatıda aradığı çıplak kişi, saklanırken bulundu. İsminin H.A. olduğu anlaşılan erkek, kıyafetleri giydirildikten sonra sağlık kontrolü için ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne, buradaki işlemlerinin ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-05-09 15:29:24



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