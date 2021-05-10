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Başkan Ercengiz’den engelli çifte akülü Araç

İHA

Başkan Ercengiz’den engelli çifte akülü Araç

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Yenice Mahallede ikamet eden Celal ve Nazik Kayaoğlu çiftine, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle akülü araç hediye etti.
Burdur’da yaşayan engelli vatandaşları sevindirmek isteyenlerin Burdur Belediyesi ile iletişime geçebileceklerini ifade eden Başkan Ercengiz, “1016 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’nda ikisi de bedensel engelli olan Nazik Abla ve Celal abimizi bir nebze olsun rahatlatabilmek için ihtiyaçları olan akülü tekerlekli sandalyeyi ulaştırdık. Siz de engelli dostlarımızı sevindirmek isterseniz Belediyemiz ile iletişime geçebilirsiniz” dedi.
Akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmanın sevincini yaşayan Celal Kayaoğlu ve Nazik Kayaoğlu çifti, Başkan Ercengiz’e teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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