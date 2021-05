Şehit Pilot Ayfer Gök´ün annesi: 20 yıl oldu, aklımdan hiç çıkmıyor

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)TÜRKİYE´nin ilk şehit kadın savaş pilotu Ayfer Gök´ün annesi Ümmügülsüm Gök, bayram arifesinde kızının kabrini ziyaret etti. Anne Gök, "Bu yıl Ayfer´imin şehit oluşunun 20´nci yılını doldurduk. Ayfer´im, 20 yılın her gününde, her saatinde ve dakikasında aklımdan hiç çıkmıyor ama bayramlar sanki daha farklı bir ağır basıyor" dedi.

Konya Ana Jet Üssü'nde görev yaparken, 2001 yılında Ermenek ilçesi Daran köyü yakınlarında kullandığı F-5 uçağının düşmesi sonucu şehit olan Türkiye'nin ilk şehit kadın savaş pilotu Ayfer Gök'ün annesi Ümmügülsüm Gök, Ramazan Bayramı arifesinde Bucak ilçesinin Hacısarılar Mezarlığında bulunan şehitliğe giderek kızının kabrini ziyaret etti.

`BAYRAMLAR SANKİ DAHA AĞIR BASIYOR´

Dua ederken zaman zaman gözleri yaşaran Ümmügülsüm Gök, "Bu yıl Ayfer´imin şehit oluşunun 20´nci yılını doldurduk. Ayfer´im, 20 yılın her gününde, her saatinde ve dakikasında aklımdan hiç çıkmıyor ama bayramlar sanki daha farklı bir ağır basıyor. Çevremde konu komşunun çocuklarının anne ve baba evlerini ziyaretlerinde sanki Ayfer her an gelecek gibi oluyor. İşte o zaman özlem bir başka oluyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA

2021-05-12 18:03:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.