İftar sonrası kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da görev yapan beden eğitimi öğretmeni Hilmi Karasoy (35) iftar sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Burdur'un Çeltikçi ilçesi 75'inci Yıl Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan aynı zamanda Futbol İl Hakem Atama Sorumlusu Hilmi Karasoy, dün akşam iftar yemeğinden sonra evinde fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Karasoy, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Karasoy için Burdur Ulu Camii'nde bu sabah cenaze töreni yapıldı. Namaza AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ile Karasoy'un ailesi, öğretmen arkadaşları ve hakem camiasından arkadaşları katıldı.

Evli ve 1 çocuk babası Karasoy'un cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Tefenni ilçesine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-05-13 12:05:05



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