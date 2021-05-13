Kuyuya düşen tilki kurtarıldı

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Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde içi boş su kuyusuna düşen tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bucak'a bağlı Anbahan köyünde ovada hayvan otlatan çoban, yaklaşık 3 metre derinlikteki boş su kuyusundan ses geldiğini fark etti. Kuyuyu kontrol eden çoban dipte bir tilki olduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Çağrı merkezinin durumu Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne iletmesi üzerine tilkinin düştüğü kuyuya gelen ekipler çalışma başlattı. Ekipler, uzattıkları teneke kutuya giren tilkiyi yukarıya çekerek çıkardı. Daha sonra teneke kutudan çıkan tilki bir süre sonra gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA

2021-05-13 12:46:05



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