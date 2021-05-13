Kuyuya düşen tilki kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyuya düşen tilki kurtarıldı

DHA

Kuyuya düşen tilki kurtarıldı


Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde içi boş su kuyusuna düşen tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Bucak'a bağlı Anbahan köyünde ovada hayvan otlatan çoban, yaklaşık 3 metre derinlikteki boş su kuyusundan ses geldiğini fark etti. Kuyuyu kontrol eden çoban dipte bir tilki olduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Çağrı merkezinin durumu Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne iletmesi üzerine tilkinin düştüğü kuyuya gelen ekipler çalışma başlattı. Ekipler,  uzattıkları teneke kutuya giren tilkiyi yukarıya çekerek çıkardı.  Daha sonra  teneke  kutudan çıkan tilki bir süre sonra gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA
2021-05-13 12:46:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İftar sonrası kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER İftar sonrası kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını ...
Şehit Pilot Ayfer Gök´ün annesi: 20 yıl oldu, aklımdan hiç çıkmıyor
YEREL HABERLER Şehit Pilot Ayfer Gök´ün annesi: 20 yıl oldu, ...
Şehit uzman çavuşun annesi: Bayramlarda gelirdi, şimdi biz ona geliyoruz
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuşun annesi: Bayramlarda gelirdi, ...
Vali Arslantaş, sağlık çalışanları ile sahur yaptı
YEREL HABERLER Vali Arslantaş, sağlık çalışanları ile sahur yaptı
7 büyüklüğündeki depremde yıkılmayan tek cami
YEREL HABERLER 7 büyüklüğündeki depremde yıkılmayan tek cami
Burdur'da orman yangını 1.5 hektar alan kül oldu
YEREL HABERLER Burdur'da orman yangını 1.5 hektar alan kül oldu
Burdur’da lastiği patlayan beton mikseri önce yüksek gerilim hattını, ardından ağaçları yıktı geçti Beton mikseri ikiye ayrıldı, ortalık savaş alanına döndü Burdur’da trafik kazası; 1 yaralı
YEREL HABERLER Burdur’da lastiği patlayan beton mikseri önce yüksek ...