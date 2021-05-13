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Vali Aslantaş, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü şehit ve gazi aileleri ile birlikte geçirdi

İHA

Vali Aslantaş, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü şehit ve gazi aileleri ile birlikte geçirdi

Burdur Valisi Ali Arslantaş, eşi Hatice Arslantaş ile birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerine bayram ziyaretinde bulundular.
İlk olarak Şehit Polis Memuru Sıdkı Kara'nın ailesini ziyaret eden Vali Arslantaş ve eşi şehit annesi Dudu Kara ve babası İlhan Kara'nın bayramlarını kutladılar.
Bu ziyaretin ardından Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Nihat Akbulut'un kızı, Ceyda Akbulut'u ziyaret ettiler. Son olarak Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilcisi Gazi Hasan Okyar'ı evinde ziyaret eden Vali Arslantaş ve eşi, Okyar ailesinin bayramını kutladı.
Ziyaretleri sırasında, vatanımız ve bayrağımız için canlarını feda eden şehitler ve kahraman gezilerin gösterdikleri fedakarlıkların asla ödenemeyeceğini ifade eden Vali Arslantaş, "Bizlere düşen onlardan bizlere emanet olan ailelerine sahip çıkarak, devlet olarak millet olarak her daim onların yanında olmaktır" dedi.
Kapılarının her daim kendilerine açık olduğunu ifade eden Vali Arslantaş, herhangi bir sıkıntı ve talepleri olması durumunda hiç çekinmeden gelmelerini istedi.
Ailelerde nazik ziyaretleri dolayısıyla Vali Arslantaş ve eşine teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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