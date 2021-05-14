Burdur'da Kudüs şehitleri için gıyabi cenaze namazı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)ANADOLU Gençlik Derneği (AGD) Burdur Şubesi ve Milli Gençlik Vakfı Burdur Şubesi tarafından, Kudüs'te şehit olan Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

AGD Burdur Şube Başkanı İbrahim Gün, Burdur Ulu Camii'nde ikindi namazının ardından açıklama yaptı. İbrahim Gün, "Siyonist İsrail sistemli bir şekilde hem Müslüman kanı dökmeye hem de adım adım Mescid-i Aksa´yı işgal etmeye devam etmektedir. Siyonist İsrail, ilk mescidimiz, mukaddesimiz, binlerce yıllık tarihi ve kültürel öneme sahip Mescid-i Aksa'yı yakıp yıkmaktan geri durmamakta, ibadetlerini yerine getiren Filistinli kardeşlerimize haince saldırmakta, işgalci sivil Siyonistler Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürmektedir" dedi.

Milyonlarca Kudüs gönüllüsü olarak yola çıkmaya hazır olduklarını aktaran Gün, "Aksa için kanımızı akıtmaya ve canımızı vermeye hazırız. Son Siyonist ölünceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Mücadelemiz; başta Kudüs olmak üzere tüm İslam beldeleri ve mazlum coğrafyalar kutlu bir zaferle Siyonizmden kurtulana dek devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Daha sonra gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-05-14 18:42:06



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