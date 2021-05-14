Bucak’ta drift yapan sürücü park halindeki araca çarptı

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Burdur’un Bucak ilçesinde drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarpan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Konak Mahallesi’nde drift atan sürücünün kontrolünü kaybettiği 06 PGR 78 plakalı otomobili, park halindeki araca çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Drift atan sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.