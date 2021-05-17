Burdur'da bir köy karantinaya alındı

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Burdur Çatağıl Köyü vaka sayısının artması nedeniyle karantina altına alındı.

Burdur’da 17 günlük tam kapanmanın ardından Çatağıl köyü, artan korona virüs vakaları sebebiyle 10 günlüğüne karantina altına alındı. Karantinaya alınan köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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