Vali Arslantaş, Salda Gölü’nde incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Arslantaş, Salda Gölü’nde incelemelerde bulundu

İHA

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen Salda Gölü'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Halk Plajı, Tabiat Parkı, Beyaz Adalar ve Orman Evi çevresinde incelemelerde bulunan Vali Arslantaş, yaklaşan sezon öncesi yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Vali Arslantaş, Salda Gölü’nde incelemelerde bulundu

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen Salda Gölü'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Halk Plajı, Tabiat Parkı, Beyaz Adalar ve Orman Evi çevresinde incelemelerde bulunan Vali Arslantaş, yaklaşan sezon öncesi yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.
Salda Gölü’nde yapılan çalışmaları yakından gören Vali Arslantaş, tamamı ahşap sökülebilir yapılardan oluşan, bölge insanı ve ziyaretçilerin günü birlik ihtiyaçları için yapılan alanları inceledi. Vali Arslantaş inceleme sonrasında yaptığı değerlendirmede çevre hassasiyeti gözetilerek, doğal yapıya uygun bir şekilde yapılan çalışmaların bölge halkına ve turizme hayırlı olmasını diledi.
Vali Arslantaş’ın inceleme ziyaretinde Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, Yeşilova Kaymakamı İsmail Alsancak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacatlı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav da yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Burdur'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Burdur'da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Burdur'da bir köy karantinaya alındı
Burdur depreminin acısı 50 yıldır taze
YEREL HABERLER Burdur depreminin acısı 50 yıldır taze
'Evin önünde neden durdunuz' diyen aile saldırıya uğradı, o anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER 'Evin önünde neden durdunuz' diyen aile saldırıya ...
(Özel) “Ne bakıyorsun” tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü Yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavga anı kameralara yansıdı Taşlarla, sopalarla saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü
YEREL HABERLER (Özel) “Ne bakıyorsun” tartışması taşlı sopalı ...