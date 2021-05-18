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Başkan Güngör: “iktidarıyla, muhalefetiyle bütün muhtarlarımızla beraber doğalgaza talibiz ”

İHA

Başkan Güngör: “iktidarıyla, muhalefetiyle bütün muhtarlarımızla beraber doğalgaza talibiz ”

Burdur'un Bucak ilçesi Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, vatandaşın doğalgaz talebine destek olarak basın açıklamasında bulundu. Güngör , “44 kilometrelik bu hattı döşemeye gücü olan devletin 200 metreye de gücü vardır. Şu anda iktidarıyla, muhalefetiyle bütün muhtarlarımızla beraber biz bu doğalgaza talibiz ve alacağımıza da inanıyorum” dedi.
Geçen yıldan buyana doğalgaz ile ilgili taleplerini ilettiklerini , taleplerini ilettiklerinde doğalgaz hattının döşenmediğini söyleyen Başkan Güngör, "Bunun projesi belliydi. Ankara' da bu konuyla alakalı iki tane vekilimiz ile gerekli görüşmeleri yaptık. Sağ olsunlar onlarda arkamızda durdular. Ve her platformda destek olduklarını belirttiler. Bir ay önce gittiğim Ankara ziyaretinde yine yanlarına uğradım. Orada da bu konuyla alakalı yerlere görüşmeler yapıldı. Ama biz buradan meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza şunu dile getirmek istiyoruz. Şu anda 40 kilometrelik hat çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bizim imar planımızın içinden geçiyor. Kızılkayalı çiftçilerimizin 4 bin 5 bin dönümlük arazisi kullanım dışı kalacak. Yani imar uygulanamayacak. Böyle sıkıntıları çektiğimiz halde biz bu zamana kadar hiç bir eylemde devletimizin aldığı kararların karışsında durmadık. Her zaman devletimizin yanında durduk. Olmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Hakkımız olanı istiyoruz”
Hakları olanı istediklerini söyleyen İlkay Güngör, “44 kilometrelik bu hatta devletimizin bu boru hattını döşemeye gücü varsa 200 metreye de gücü olduğunu düşünüyoruz. Şu anda iktidarıyla, muhalefetiyle bütün muhtarlarımızla beraber biz bu doğalgaza talibiz ve alacağımıza da inanıyorum. Genel merkezle girişimlerde bulunduk. Genel merkez de bu konuda arkamızda ve arkamızda durmaya devam ediyorlar. Biz gidip de bazı bölgelerdeki gibi eylem yapalım, yok bu insanların çalışmalarını engelleyelim o hareket tarzında değiliz. Biz hakkımız olanı istiyoruz” diye konuştu.
Mağduriyetlerini dile getiren Güngör, “Şimdi tespitler yapılırken Kızılkaya’ya dekar başı 8 bin 500 TL olması gerekiyor ama şurada Antalya sınırımız var. Oraya geçtiğimiz zaman 25 bin 30 bin lira, biz burada da mağdur olduk Kızılkaya olarak hiç bir konuyu kavga sebebi yapmadık. Her zaman devletimizin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Biz hakkımız olanı istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Yetkililerden bizim önümüzü açmalarını istiyoruz”
Yetkililere seslenen Güngör, “Bizim yaz turizmi olduğu için burada 600’e yakın yazlık hanemiz var onlarla da görüştüğümüzde yüzde 80'lik kısmı doğalgaz gelirse kışın da taşınmama taraftarı. Yani Kızılkaya'nın yerleşim olarak da rağbeti artacak. Hem Kızılkaya bu alanda gelişecek. Her konu da gelişmişlik sağlayacak. Yani bölgemiz zaten gelişmeye müsait bir yer. Yeni imar planlarımız geçirdik biz ocak ve mart ayında bize nasip oldu 15 yıllık planlar ve burada da Kızılkaya'nın şu anda 8 bin 500 9 bin nüfusa hitap edecek planlarımız var. İlçe düzeyine planlar yaptık. Yani Kızılkaya'nın önü açık. Bizde yetkililerden bizim önümüzü açmalarını istiyoruz. Bu konu da desteklerini esirgemeyeceklerini sanıyorum. Hayırlı olsun diyorum şimdiden” ifadelerini kullandı.

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