Burdur'da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Burdur'un Yeşilova ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur’un Yeşilova ilçesi Emek Mahallesi Karamanlı Caddesi’nde İrfan Civan’ın kullandığı 07 DJB 432 plakalı traktör ile Hamza Dal’ın kullandığı 07 MSH 01 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.